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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق سيدات طائرة الزمالك يهزم بطل إثيوبيا ويتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا

سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك
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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك علي نظيره الكحول الاثيوبي بنتيجة 0/3 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بصالة نابل بتونس ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة 12 إلى 23 من مايو الحالي.

 

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :
16/25
6/25
9/25

يذكر أن فريق سيدات الزمالك فاز علي كل من الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو تيم الكاميروني بنتيجة 0/3  بجولاته السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق سيدات طائرة الزمالك الفائز من مواجهة بطل نيجيريا وبطل سيشيل غدا الجمعة بدور الثمانية بصالة نابل بتونس .
 

ويطمح فريق الزمالك في حصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

 يتكون الجهاز الفني لسيدات طائرة الزمالك من : أحمد فتحي مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً مساعدا واكرامي هيكل مدرباً عاماً وسمية ناجح طبيبة ، وشادي فهيم محللاً تقنياً ، وهبة حسنين مديرة إدارية .

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

الزمالك الكحول الاثيوبي بطولة إفريقيا للأندية