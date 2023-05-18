لتحقيق السيولة المرورية.. نقل سوق الخميس إلى مدينة إطسا بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بإطسا بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، بنقل سوق الخميس الأسبوعي من شارع عمر بن الخطاب بمدينة إطسا بعد رصفه، ونظرا لاحتوائه على العديد من المصالح الحكومية الهامة ولتوفير السيولة المرورية للمارة والسيارات، ونقله إلى شارع بديل وهو شارع بحر الرية والذي تم تمهيده وتجهيزه مسبقا كي يستوعب اعداد الباعة المتواجدين بمدينة اطسا بشكل يومي وفي سوق الخميس من كل أسبوع.

وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على جانبي الطرق يؤثر بشكل سلبي على على السيولة المرورية والمظهر الحضاري داخل المدن، وخصوصا بالشوارع الرئيسية والحيوية التي تحتوي على مصالح حكومية هامة تحظى بإقبال مستمر ويومي عليها كشارع عمر بن الخطاب وتواجد الباعة والمفترشين الطريق يتسببوا في إعاقة مرورية للمارة والسيارات.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، أن الحملات مستمرة فى الحفاظ على خلو شوارع المدينة الرئيسية والحيوية من الباعة والمفترشين الطرقات لتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري المرجو من مواطنين مركز إطسا.

وأضاف أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق مواطني مركز إطسا في الحصول على المظهر الحضاري اللائق والسيولة المرورية للمارة والسيارات وانه سوف يضرب بيد من حديد على يد تخالف وتنتهك وتسلب حقوق المواطنين بشوارع المركز.

وكانت الحملة بقيادة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، رافقه محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، وبحضور قسم المتابعة الميدانية وقسم الاشغالات بالمركز، وبمعاونة شرطة المرافق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بالحفاظ على المظهر الحضاري ورفع الاشغالات من الطرق الرئيسية والحيوية.

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