التشكيلي ياسر جعيصة: السرقات الفنية موجودة منذ الثمانينات

قال الفنان التشكيلى ياسر جعيصة، عضو الاتحاد الأوروبى لرسامى الكاريكاتير سابقا، إن الفن التشكيلى يندرج تحت طائلة الملكية الفكرية، والسرقات الفنية ليست حدثًا جديدًا.

وأضاف "جعيصة" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك فرق كبير بين توارد الخواطر، والاقتباس، حيث تعنى كلمة اقتباس فى العمل الفنى "السرقة"، أما التأثر يحدث فى نطاق ضيق جدا، مثل أن يعرض فنانون كلا فى بلد مختلف فى نفس التوقيت نفس الفكرة هذا ما يعنية توارد الافكار .

وأشار جعيصة، إلى أن الفنان يستغرق وقتا كبيرا ومجهودا فى إبداع أى عمل فنى، حتى يخرج للنور، ليظهر فنان اخر بعد فتره لسرقة مجهوده الفنى.

وأضاف جعيصة: السرقة الفنية ليست جديدة على الوسط الفنى، فالفنان العظيم بابلو بيكاسو اقتبس بعض أعمال الفنان جورج براك، وخرج لنا بالمدرسة التكعيبية، وأيضا الفنان فرانك فرازلتا عاش على أعماله الفنانين المصريين فى فترة الثمانينات والتسعينيات، حيث كان لا يتوفر فى هذة الفترة الانترنت، فكان الفنانون يسافرون ليشتروا الكتاب وينقلون منه الأعمال الفنية.