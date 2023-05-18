شريف عامر يعلق على الهجوم عليه بعد مداخلة الزعيم عادل إمام

علق الإعلامي شريف عامر على الهجوم الذي حدث ضده بعد مكالمة الزعيم عادل إمام أمس الأربعاء في عيد ميلاده على الهواء مباشرة، حيث وجد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يستفد من مصدر بحجم الزعيم وارتبك ولم يوجه له أسئلة هامة.

وقال شريف عامر عبر حسابه على موقع التغريدات “تويتر”: بسبب السفر والتطبيق من أمبارح، نمت وصحيت، عشت ٤ سنين بره مصر، بنتي الصغيرة في سن التكوين ٥ أو ٦ سنين، في سينما مارينا دخلنا فيلم الاستاذ عادل خرجت تغني وتردد كلماته وبدأت الطريق ‏بهجة وارتباط، ‏وبرضه، الفضل لعادل أمام، ‏اعتقد بقى هناك ما هو أهم.. ‏سلام.

وفاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، أمس الأربعاء ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"،ليعلق الآخير:" فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

ووجه شريف عامر، سؤالا للفنان "عادل إمام"، قائلا: أنت عارف قيمتك عندنا ولا لأ، ليرد عليه الزعيم قائلا: لا معرفش قول أنت.

وأضاف شريف عامر: ولادي اتعلموا عربي بسبب أعمالك.. ليبادره الزعيم مازحا: أنت عايز تورينا إن عيالك خواجات ومش عارفين عربي.