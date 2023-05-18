رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن

اجتمع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن، وذلك في إطار إستعداد الجامعة لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

حضر الإجتماع الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك للوقوف على آخر استعدادات الكلية للإمتحانات التي من المنتظر أن يؤديها 1800 طالب وطالبة داخل خمس أقسام علمية وأربع برامج مميزة.

وقام الدكتور ناصر مندور بمناقشة ما تم خلال فترة الإمتحانات الشفوية التي عقدت في الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري ومؤكدًا على أن الكنترولات لها أهميتها القصوى وآلية عمل وخصوصية، مشددًا على أنه غير مسموح تمام بدخول الكنترولات لغير أعضاء هيئة التدريس في لجان الكنترولات المُشكلة، مُعلناُ أنه مع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي القادم 2023 - 2024 ستبدأ الدراسة بمبنى كلية الألسن الجديد.

وأوضح الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية، أن الألسن بها خمسة أقسام علمية هي قسم اللغة الإنجليزية ويدرس به 850 طالب وطالبة، وقسم اللغة الفرنسية وبه 200 طالب وطالبة، 250 بقسم اللغة التركية، 200 بقسم اللغة الألمانية، و150 بقسم اللغة الصينية.

أما عن البرامج المميزة بالألسن، أضاف الدكتور طارق أبو الميله، أن 145 طالب وطالبة يدرسون بأربع برامج بواقع 70 طالب وطالبة بالبرنامج التخصصي اللغة الصينية، 35 ببرنامج الترجمة باللغة الإنجليزية، 30 ببرنامج اللغة الألمانية، و10 طلاب باللغة الروسية.

وعن أعداد اللجان الإمتحانية، نوه الدكتور وليد شعبان أن الطلاب يؤدون الإمتحانات داخل 14 لجنة امتحانية.

وفي نهاية الإجتماع أوضح الدكتور ناصر مندور، أن كلية الألسن كلية شابة والغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بها من الشباب، مؤكدًا على ثقته التامة في الكفاءات الشابة القادرة على بناء هذا الصرح العظيم الذى طالما حلم بها إقليم القناة وسيناء، مشيرًا إلى أن إجادة اللغات الأجنبية والتعامل مع معطيات التكنولوجيا والتطوير أصبحت حتمية لنجاح المشروعات القومية والتنموية الكبرى التى تُقام في منطقة القناة وسيناء.

وعلى هامش اللقاء قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للمعيدات الجدد لكلية الألسن وهما مي الكافوري بقسم اللغة الإنجليزية، وكريمة نبيل قسم اللغة الألمانية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، كما حرصت المعيدات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة بحضور الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية، الدكتورة عزة إبراهيم المشرف بقسم اللغة الإنجليزية، والدكتورة سارة محمود المدرس بقسم اللغة الإنجليزية.