الفنان البحريني أرحمه الزوادي يحي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

يحيي الفنان البحريني القدير أرحمه الزوادي حفلين غنائيين بدار الأوبرا المصرية، مساء يومي ١٢ - ١٣ من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر تخصيص عائد أحدي هاتين الحفلتين لصالح مستشفيات سرطان الأطفال.

وأعرب المطرب الكبير أرحمه محمد الذوادي الخالدي عن سعادته بالغناء في دار الأوبرا المصرية العريقة والتي أزدنت علي مدار التاريخ بوجود عمالقة الطرب والغناء في مصر والوطن العربي.

ويذكر أن المطرب الكبير أرحمه محمد الذوادي الخالدي، قدم العديد من الأغاني المميزة ومنها «منهو مثلنا» و«أحلى وطن» و«يا بلاد المخلصين»، و«أنا اللي أصلي بحريني»، و«من فتحت عيني»، ونشيد «الأوفياء»، وتنوعت اغانيه ما بين الوطنية والأغاني العاطفية والابتهالات الدينية، وقد شارك في الكثير من المهرجانات العربية ونال الجوائز الأولى عن الأغنية الوطنية والابتهالات الدينية من جمهورية مصر العربية.