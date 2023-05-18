داليا عبدالرحيم: ننتظر مصادرة فرنسا المزيد من أموال الإخوان الفترة المقبلة

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن مصادرة السلطات الفرنسية 25 مليون يورو لتجفيف منابع الإرهاب، لم يكن مفاجئا بالنسبة لها، حيث إنها أعلنت في نوفمبر الماضي مع الإعلامي أحمد الطاهري، وجود 21 قيادة من جماعة الإخوان المسلمين تحقق معهم السلطات الفرنسية وتقوم بجمع المعلومات حولهم لما يقومون به من خلال الشركات التي يتم إنشائها في جزر الكاريبي أو دول ما يعرف بالنعيم الضريبي.

وأضافت داليا عبدالرحيم، في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن هذه الشركات تقوم بدعم المساجد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ويتم من خلالها تنفيذ عمليات مشبوهة مع وجود تدفقات مالية كبيرة للغاية، حيث من المنتظر الكشف عن المزيد من هذه الأموال الفترة المقبلة، خاصة أنه تم الكشف عن 8 صناديق فقط من أصل 20 صندوقا تابعا لهذه الجمعيات.

كما لفتت رئيس تحرير “البوابة نيوز”، إلى أن أوروبا وفرنسا كانت تدعم جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها جماعات سلمية ديمقراطية تعاني من الاضطهاد في بلادها، ولكنها استفاقت وكل دول أوروبا إلى وجود أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان، وما يقومون به من المساعي لتغيير الهوية الأوروبية.