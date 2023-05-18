شاهد.. مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "بنت الناس"

طرح الفنان مصطفى حجاج أغنية جديدة بعنوان "بنت الناس" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "بنت الناس" من كلمات أحمد الجوكر، ألحان أحمد عبدو، توزيع أسامة عبد الهادي، مكس وماستر هاني محروس، تسجيل استوديو ام ساوند.

وتقول كلمات الأغنية:" اول ما اصحى بافكر اقابلك

ولا في بعدك ولا في قبلك

قلبي خلاص كلبش على قلبك

هقفل عليكى بمفتاح

كنت بدور هنا وهناك

شوفتك انا جالى ارتباك

ازاي بنوتة بشكل ملاك

واهو كل الماضي ده تلج وساح

بنت الناس

شاغلة الراس

والأحداث

دي جديدة عليا..".

يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرا أغنية "غربلت البر كله" من كلمات ناصر جلال، ألحان مصطفى حجاج.