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الخميس 18 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة في القمامة بالعياط

الطفلة المعثور عليها
الطفلة المعثور عليها
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق قمامة بقرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

وتلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور علي طفلة داخل صندوق قمامة بقرية المتانيا دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي طفلة حديثة الولادة وسط القمامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهمين بإلقاء الطفلة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة العثور على طفلة طفله حديثة الولاده ضبط المتهمين صندوق قمامة مركز شرطة العياط مديرية امن الجيزة وضبط المتهمين وسط القمامة النيابة العامة