ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط استقبل خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( PETRA - 1 ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 39937 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 57620 طن تشمل : 7400 طن أسمنت معبأ و 185 طن كسب فول صويا و 5800 طن كلينكر و 4775 طن يوريا و 1379 طن بصل و 3900 طن مولاس و 23700 طن ملح و 10481 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37927 طن تشمل : 2139 طن خشب زان و 8435 طن خردة و 14900 طن فول صويا و 5864 طن حديد و 6589 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1525 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1035 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3554 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164363 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4004 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5789 شاحنة .

وقام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط ، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقاً لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين ،تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام .



وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقي الزميلات العاملات تقديراً و عرفانا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط ، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحري لهذا العام والتي فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كافة الجهات التابعة لقطاع النقل البحري المصري.