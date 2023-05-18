محافظ الغربية: 1.7 مليار جنيه موازنة مشروعات الصرف في العام المالي الجاري

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ الخطة الاستثمارية في عام 2014 خصصت 189 مليون جنيه للرصف، لكن هذه المخصصات زادت لتصل إلى 471 مليون جنيه في العام الحالي.



وأضاف "رحمي"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "يمكننا إضافة المشروعات المشروعات التي تتم من خلال هيئة الطرق ومديرية الطرق وبالتالي فإن هناك 1.7 مليار جنيه لمشروعات الصرف».



وتابع محافظ الغربية: «كان اهتمامنا الكبير هو فتح محاور مرورية كبيرة حول المدن، إذ أن مدن المحافظة قديمة وشوارعها ضيقة، وبالتالي فإن هناك تكدس مروري شديد داخل كل المدن الثماني، كان هناك تفكير في البداية لعمل محاور، وهو ما بدأ في المحلة وطنطا ونعمل عليه الآن في سمنود وكفر الزيات، حيث أنشأنا محورين كبيرين في طنطا، وهما محور كورنيش طنطا بطول 3.4 كم بتكلفة 153 مليون جنيه، وهناك محور كورنيش الغفران الموازي له».