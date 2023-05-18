الحوار الوطني.. حزب النور: المثلية الجنسية والإلحاد أكبر خطر على هويتنا

استعرض أحمد حمدي، ممثل حزب النور بجلسة الهوية المصرية في أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مقترحات الحزب بشأن دعم الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية، مشددا على ضرورة تكاتف المصريين لمواجهة كافة المحاولات لتغيير هويتهم وسلخها.

وأوضح حمدي، أن أبرز القضايا التي تهدد هوية المجتمع المصري هي المثلية الجنسية والإلحاد مع تعزيز التشبه بالغرب وثقافتهم التي لا تتناسب مع طبيعة الشعب المصري وهويتهم الراسخة منذ القدم.

وجاءت توصيات حزب النور، كالتالي "إيجاد آلية تعاون بين وزارات الشباب والثقافة والإعلام والتعليم بجانب مؤسسة الأزهر، مع عدم مزاحمة اللغة العربية في التعليم الأساسي مع اللغات الأجنبية، التركيز في خطب وزارة الأوقاف على محاربة فكر الإلحاد والمثلية الجنسية، إنشاء كلية داخل الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية موجهة للغرب، مع إنشاء إذاعة للقرآن الكريم بكافة لغات العالم، وزيادة برامج التوعية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهوية المصرية".