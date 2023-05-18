"طائرة الزمالك" يهزم جرين بافلوز الزامبي.. ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره جرين بافلوز الزامبي بنتيجة 3-صفر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دور ال8 لبطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/12

25/20

25/16



يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة 15 فريقا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

يذكر أن طائرة الزمالك توج بالبطولة 5 مرات أعوام: 1984 و1987و2008و2009و2012.



ويطمح الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري الممتاز وكأس مصر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.