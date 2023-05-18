جامعة الأقصر تحصد 5 مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع" للفنون التشكيلية

قدم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، التهنئة لطلاب الجامعة الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة إبداع في مجال الفنون التشكيلية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ متمنيًا لهم دوام التوفيق، والتقدم، والرقي.

وأكد حسين، أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية وتدعم الموهوبين والمبتكرين وتعمل على صقل مهاراتهم الفنية والعلمية وتسهيل مشاركتهم في الأنشطة والمنافسات المختلفة.

وقال الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن إدارة النشاط الفني والثقافي تحت إدارة الدكتورة علا علي، مدير الإدارة، حصلت على خمسة جوائز مراكز أولى في مجال الفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر أعلى نسبة جوائز متقدمة تحصل عليها الجامعة منذ استقلالها عام ٢٠١٨.

وأشار الصغير، إلى أن الطلاب الفائزين في المسابقة هم: فارس أحمد عبدالرحيم، في مجال النحت، ومينا وهب الله عبيد الله أرميس، في مجال التصوير الملون، وأحمد حسام الدين صلاح أحمد، في مجال التصوير الضوئي، وجرجس نادر ثابت تادرس، وبسملة محمد سيد أحمد محمود، في مجال الجرافيك.

ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، في حفل مجمع بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وذلك يوم ٣٠ من شهر مايو الجاري.

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