الحوار الوطني.. عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: التعليم الأزهري قوة هائلة وناعمة

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهمية ومكانة التعليم الأزهري، مشيرًا إلى أن عمره 1282 سنة، ويمثل قوة هائلة وناعمة للدولة المصرية.

ورد خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، على الانتقادات الموجهة للتعليم الأزهري، قائلًا إن كل قامات الفكر والثقافة تخرجوا من الأزهر الشريف، ولا يوجد ازدواجية في التعليم الأزهري.

واقترح إصدار مشروع قانون بعنوان المشروع القومي لبناء العقل المصري، علي أن يتكون من 7 مواد، يتضمن بعض الاختصاصات لهذا المشروع، والتوحيد بين القوانين والتنسيق بين الهيئات وعمل بجان عليا في كل المحافظات ويترأس المجلس رئيس الوزراء وينوبه شيخ الأزهر، ويُمثل به كل الجهات المعنية.

وأشار إلى أن القوانين المنظمة للهوية الوطنية تتطلب لجنة لمراجعة القوانين المتعلقة بمسألة الهوية الوطنية ، مضيفا:"من غير المعقول 37 جهة مختصة بهذا الموضوع في مؤسسات الدولة".