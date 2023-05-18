القوى العاملة بالمنوفية: تكريم خريجين جدد من مراكز التدريب المهني.. صور

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية حفل ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة ، وتسليم الشهادات للمتدربات الخريجات ،فضلاً عن الإتفاق على عقد بروتوكول للتعاون المشترك مع رئيس مجلس إدارة جمعية زويل للتنمية والابداع في مجال التدريب المهنى وتشغيل الشباب من الجنسين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريب مهنى مستحدثة بالتعاون مالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل بالمحافظات .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ، انها تلقت تقريراً من سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، أفاد فيه أنه في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير حياة كريمة لهم تم تنظيم زيارة ميدانية لمركز تدريب بركة السبع لحضور حفل نهاية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة وتسليم الشهادات للمتدربات إستقبله خلالها مسئولي المركز ، ومدير منطقة عمل قويسنا ومدير عام مراكز التدريب ومدير مكتب بركة السبع ومسؤل التدرج لمنطقة قويسنا ، وبحضور المهندسة سهام الخياط نائب رئيس مدينة بركة السبع .

وقام مدير المديرية بتسليم المتدربات شهادات التخرج من التدريب . مؤكداً فى كلمته إن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل مبشر وان حصيلة التدريب من مخرجات فاقت التوقعات، واللاتى تم تدريبهن في مراكز التدريب التابعة للمديرية من الخطوات الاولى حتى اخراج منتج جيد ومتميز وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة المختلفة والتى يتم التنسيق معها باستمرار وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر٢٠٢٠ .

وأضاف مدير المديرية انه تم عقد لقاء بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية مع الدكتور أشرف عزت مغيث رئيس مجلس إدارة جمعية زويل للتنمية والابداع وذلك من أجل دراسة إمكانية توقيع برتوكول تعاون مشترك بفكرجديد تحت شعار (مبادرة مصنعك في بيتك) في مجال التدريب المهنى ، وقدم رئيس مجل إدارة الجمعية شهادة تقدير لمدير المديرية على دوره البارز لدعم وتشغيل وتدريب شباب وشابات محافظة المنوفية فى الفترة الاخيرة .

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