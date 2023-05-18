بعد تكرار سرقة غادة والى الفنية.. الناقد صلاح بيصار يعرض رؤيته لمواجهة الأزمة

أعرب الناقد التشكيلى صلاح بيصار عن استيائه من واقعة سرقة تصميمات الفنان الروسى كوراسوف، التى قامت بها المصممة الشابة غادة والي، الخاصة بإعلان خاص بإحدى شركات المياه الغازية.

وقال "بيصار" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه ضد أى عمل منقول أو مقلد أيا كان، مضيفا أن السرقة مرفوضة قانونًا وفى عُرف الفن التشكيلى ايضا.

وعن سبب سرقة الفنانين لأعمال غيرهم ، أكد "بيصار"، أن السبب الرئيسى فى هذا التصرف هو قصور فى الرؤية التشكيلية للفنان، موضحا أن الفنان لابد وان يحصن نفسه بطاقته التعبيرية.

وأشار الناقد التشكيلى إلى أن هناك فارق كبير بين توارد الافكار والنقل، الأول له قانونه الذى يتضمن رسم على مساحة مختلفة، والقائم على الموتيفات فقط، اما النقل فهو سرقة لمجهود فنان آخر.

وعن واقعة سرقة تصميمات مترو الانفاق للفنانة ذاتها، قال هناك أزمتين فى هذة السرقة الاولى أن محطة المترو المعنية بالتصميم لم تكن تحتاج الى التصميم من الأساس، والثانية أنه لا يصح أن يوضع التصميم على الميزايكو.

ووجه "بيصار" سؤالا للقائمين على الفن فى مصر، من وراء المسئولية الفنية؟!، ودعا إلى تشكيل لجنة فرز وتحكيم فنية مكونة من المتخصصين والاساتذة الكبار، والفنانين المحترفين، لأن ترشيح فنان لعمل فنى بشكل عام خاطىء تمامًا.

واختتم حديثه بتوجيه نصيحة لشباب الفنانين بتحصين موهبته بمتابعة الاعمال الفنية بشكل مستمر، وعدم العجله فى إنتاج الاعمال الفنية.