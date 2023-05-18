1.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة أبريل 2023

أفرجت الإدارة المركزية المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال شهر إبريل 2023 عن 19920 شهادة جمركية وارد نهائى وبريد، و46000 نموذج CN لبضائع متنوعة منها مستلزمات إنتاج وأجهزة كهربائية وأدوية ومستلزمات طبية وملابس وهواتف وغيرها.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة حوالى مليار و318 مليون و345 ألف جنيه.

وتم تحصيل غرامات ومخالفات جمركية بمعرفه إدارة حركه البضائع بمبلغ 3 مليون و938 ألف جنيه .

وخلال شهر إبريل الماضي قامت الإدارة المركزية المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة بتصدير مشمول عدد 5026 شهادة صادر تحت الأنظمة الجمركية المختلفة نهائي ، سماح مؤقت ، دروباك، ... وغيرها ، لبضائع متنوعة منها الخضروات والفواكه والملابس والأدوية والأسماك والحيوانات الحية ، وتم تحصيل رسم صادر بمبلغ 158 ألف و500 جنيه .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.