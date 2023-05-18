الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "رؤية شبابية لمجابهة التطرف"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، فعاليات برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف، الذي تم تنفيذ فعالياته داخل قاعات مرصد الأزهر بمشاركة الكوادر الشبابية من جامعة العريش.

يأتي البرنامج في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بالعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي لأي من الظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع مجتمعنا وثقافتنا .

ويهدف البرنامج إلى الإستماع لأفكار وآراء الشباب وتوعيتهم على أحدث الطرق التي يتم استهدافهم بها من قبل المنظمات الإرهابية وأصحاب الآراء المتشددة، على أن تكون مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطى البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة الي تعزيز قيم المواطنة والمسؤلية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ، وكذلك التعرف على كافة ألافكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.