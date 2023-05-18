فلسطين.. ملف حاضر على طاولة اجتماعات كل القمم العربية (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الاخبارية ، اليوم الخميس ، تقريرا تليفزيونيا بعنوان " القضية الفلسطينية ..ملف حاضرعلى طاولة القمم العربية".

جاء بالتقرير انه منذ عام 1964 ومع اتمام القمة العربية الاولى ، كانت وما زالت القضية الفلسطينية ملف حاضر بشكل دائم في اجتماعات القمم العربية .

وفي ظل الثوابت المبدأية العربية لم تخلو مقررات اي اجتماع عربي من قرارات تدعم فلسطين وتدافع عنها في مواجهة اي اعتداء اسرائيلي ، وظل الدعم العربي لفلسطين حاضر على المستويات كافة السياسية منها والاقتصادية والانسانية.

وفي خضام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية لاسيما مع التوسع الاستيطاني والتوسيع المستمر في قطاع غزة ، وخلافات اقطاب الحكم في الداخل الاسرائيلي ، تسعى القمة العربية الـ 32 في السعودية الى دعم الموقف الاسرائيلي في مواجهة ممارسات وسياسات الحكومة الاسرائيلية الحالية.

وعلى الرغم من التحديات المختلفة تشهدها المنطقة العربية يبقى الموقف العربي ثابتا وداعما للحقوق الفلسطينية الشرعية مع المطالبة بتطبيق القرارات الاممية ذات الصلة وضرورة ايجاد حلا عادل ودائم لقضية العرب المركزية.