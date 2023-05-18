دورى الأبطال.. دي بروين لـ جوارديولا: "اخرس.. اخرس"

كشفت بعض التقارير الفرنسيه عن حدوث مشادة بين بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب الفريق، خلال لقاء أمس أمام ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحقق فريق مانشستر سيتى فوزاً كبيراً على نظيره ريال مدريد، بأربعة اهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما امس الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات نصف نهائى دورى أبطال اوروبا، ليضرب موعدا مع إينتر ميلان الإيطالى فى نهائى "الشامبيونز ليج".



وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إن جوارديولا كان يصرخ في دي بروين خلال إحدى الألعاب بالشوط الثاني، قائلا: "مرر الكرة".



ورد دي بروين على مدربه: "اخرس.. اخرس".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في اسطنبول سيكون في الـ10 من يونيو المقبل، بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي.