جامعة الفيوم : قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا

نظمت جامعة الفيوم بالتعاون الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الفيوم برئاسة سيد حسن مدير فرع الهيئة بتنظيم قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا مركز الفيوم، وذلك اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعى.

جاء ذلك بحضور منسقي كليات التربية الرياضية والآثار والزراعة والخدمة الإجتماعية وعدد من موظفي الهيئة القائمين على الامتحانات وحضور طلاب جامعة الفيوم وحضور كبير لأهالي القرية والقري المجاورة.



وصرحت الدكتور آمال ربيع بأن القافلة استهدفت توعية أهالي القرية بقضايا التنمية الأسرية وتعليم الكبار وعقد امتحانات فورية للأميين بالتعاون مع فرع الهيئة العامة وتعليم الكبار كذلك تسهيل التعارف بين طلاب الجامعة مع الأميين الراغبين فى التعلم من أهالى القرية وتوعية أهالى الأطفال المتسربين من المدارس الأبتدائية والأعدادية بمخاطر الأمية وذلك بهدف تجفيف منابع الأمية سعيا للأحتفال فى القريب العاجل بمحافظة الفيوم.