الحوار الوطني.. خالد عكاشة: الاستراتيجية العليا للثقافة قادرة على تقديم حلول حقيقية

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على أهمية وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، والتي تميزت بالتنوع من وروافدها وحضاراتها وكان من أهم سماتها الانفتاح على الآخر.



وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية" إن الأصالة الحقيقية هي الأخذ بأسباب الحضارة وهي القادة على حمايتنا من المؤمرات المختلفة .

ورصد عكاشة مجموعة من الأزمات التي تمس الهوية وتسببت في التشوش المجتمعي، موضحًا ان البعض يري أن المجتمع المصري غير صديق للسياحة، حيث ان تحركات السياح في مصر تكون بين الأمن كما يوجد عدم تعامل مريح مع مكونات الشعب المصري كما كان في السابق.

وأوضح عكاشة، أن النظرة للثقافة المؤسسية توصم بأنها مناخ غير صديق للاستثمار، مضيفًا :"اتفق مع الاستراتيجية العليا للثقافة ، فهي قادرة على تقديم حلول حقيقية ويمكنها في المستقبل الوصول لمنظومة هوية وطنية حقيقي لكن لا يمكن لها أن تنمو الا بالتفاعل مع الثقافات المختلفة".