«طب بشري سوهاج» تنظم اليوم العلمي عن أمراض الكلي والجديد في زراعتها

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج فعاليات اليوم العلمي عن "أمراض الكلي والجديد في زراعة الكلي"، والذي نفذه أقسام الباطنة والمسالك والعناية المركزة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأفريقية لزراعة الاعضاء، بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي بالمقر القديم.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة علي اهتمام الجامعة وحرصها علي تنظيم تلك اللقاءات والمؤتمرات العلمية بصفة عامة، وبكلية الطب البشري بصفه خاصة من أجل تدريب شباب الاطباء وتبادل المعرفة والخبرات مع الأساتذة المتخصصين في كافة المجالات الطبية، وذلك من اجل تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة وذات جودة عالية للمواطنين.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ان الملتقي العلمي تضمن عدد من المحاضرات والنقاشات العلمية عن الجديد في امراض الكلي وزراعتها، وتم تقديمها من خلال الدكتور جمال سعدي رئيس الجمعية الأفريقية لزراعة الأعضاء، و الدكتوره مي حسب الله رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.

وأوضح الدكتور نايل عبد الحميد زكي رئيس الملتقي ورئيس وحدة الكلي ان الملتقي ناقش ايضاً عدة موضوعات منها تغذية مرضى الكلى، وكيفية السيطرة على تطور القصور الكلوي لدى المرضى، وجودة الحياة لدى مرضى الغسيل الكلوي ومرضى زراعة الكلى وكيفية تحسينها، بالاضافة الي مناقشة المعوقات والمأمول لبداية برنامج قوي لزراعة الأعضاء على نطاع واسع وشامل داخل مصر، مع الخروج بتوصيات علمية وعملية لبداية تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

جدير بالذكر أنه شارك بالملتقي الدكتور لطفي حامد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور علي طه القرياتي أستاذ امراض الكلي، الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم الباطنه، الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك البوليه، الدكتور فوزي عباس رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، بالاضافة الي نخبه من أساتذة واطباء أمراض الكلي بالقاهرة وسوهاج وشباب الاطباء والطلاب.