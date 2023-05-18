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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم المعارضة التركية يتعهد بإعادة اللاجئين لبلادهم حال فوزه بالرئاسة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
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تعهد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، المرشح على منصب رئاسة الجمهورية التركية والمنافس القوي لرجب طيب أردوغان، بإعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه برئاسة تركيا.

وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش التجهيز لجولة الإعادة بينه وبين الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، أنه سيعمل على إخراج جميع اللاجئين من تركيا ويعيدهم إلى بلادهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن تركيا منذ الأزمات السياسية في بعض الدول المجاورة وصل عددهم حوالي 10 مليون لاجئ.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التركية كانت قد أعلنت عن إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، بعد تساوي الأصوات بين كلًا  من أردوغان وأوغلو.

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