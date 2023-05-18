سيدات يد الأهلي يحققن الميدالية البرونزية فى كأس الكؤوس الأفريقية

توج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي الأهلي، بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وظهر فريق سيدات يد الأهلي بمستوى مميز للغاية منذ بداية اللقاء، واستطاع السيطرة على مجريات اللعب والتقدم في الشوط الأول بنتيجة 16 - 8، ليسيطر الفريق على الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي والهجمات المتنوعة على المرمى ليحسم المباراة بنتيجة 29 - 16.

وبدأت سيدات اليد بالأهلي منافسات دوري المجموعات بالفوز في المباراة الأولى على فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على فريق النواصر المغربي، بنتيجة 42 -12.

وتأهل فريق سيدات يد الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية على حساب فريق مكنين التونسي بعد الفوز بنتيجة 31-22، في ربع نهائي البطولة، وخسر سيدات الأهلي في الدور نصف النهائي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 24-21.