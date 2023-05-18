"الزمالك - أسوان".. الفارس الأبيض يبحث عن رحلة العودة

بتاريخ الثاني من يناير، مطلع العام الحالي، ذهب الزمالك في رحلة إلى أقصى جنوب مصر، لمواجهة أسوان، وضل بعدها الفارس الأبيض طريق العودة بعد السقوط بهدفين مقابل هدف.

فوز أسوان على الزمالك في لقاء الجولة الحادية عشرة، كان بداية سلسلة طويلة من النتائج السلبية، حيث لم تتمكن القلعة البيضاء من تحقيق أي انتصار في 7 مباريات متتالية، بعد 5 هزائم وتعادلين، وانتصار اللقاء الثامن جاء أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك أسوان

عودة الزمالك لم تستمر طويلًا بعد التعادل أمام المريخ السوداني والسقوط بهدفين دون رد أمام الترجي التونسي، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتعقيد موقفه ليودع البطولة من الباب الضيق بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف والسقوط بهدفين دون رد أمام شباب بلوزداد.

ويستضيف الزمالك، نظيره أسوان، الليلة في لقاء مؤجل لحساب الجولة 28 من مسابقة الدوري، ويبحث الفارس الأبيض عن الثأر من أبناء الجنوب وإعادة ترتيب البيت الأبيض، تحت قيادة فنية جديدة بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويتحسس الزمالك طريق العودة من رحلة أسوان، في بداية غير مبشرة مع المدرب الكولمبي، بعد السقوط أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة السابقة، قبل التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، على حساب بروكسي.

تاريخ 24 مواجهة بين الزمالك وأسوان

ويعد لقاء اليوم الـ25 في تاريخ مواجهات الفريقين بين بطولتي الدوري والكأس، بواقع 23 مباراة في الدوري ومباراة في الكأس، وشهدت المواجهات السابقة على تحقيق الفريق الأبيض للفوز في 15 مباراة، فيما فاز أبناء الجنوب في مباراتين وكان التعادل حاضرًا في 7 مواجهات.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.