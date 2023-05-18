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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. فريدة الشوباشي: الهوية الوطنية المصرية تستطيع الانتصار على المؤمرات والمخططات

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قالت النائبة فريدة الشوباشي، إن الهوية الوطنية المصرية قادرة على الانتصار على المؤمرات والمخططات سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأضافت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن الهوية الوطنية هي من استطاعت التصدي والعبور من حرب ١٩٥٦ و ١٩٦٧ قائلة في ١٩٦٧ هزمنا الهزيمة.

وأكدت الشوباسي أن ثورة ٣٠ يونيو كانت أعظم تجلي للهوية المصرية، حيث تم رفض كل المخططات وقوي الشر التي استهدفت مصر.
وأوضحت أن هناك مخططات خارجية لتفتيت الدول العربية إلي دويلات صغيرة لأن ذلك أكبر ضمان لوجود لإسرائيل.


وقالت لابد من العمل  للحفاظ علي الهوية الوطنية والتصدي لأي محاولات ضرب للوحدة الوطنية.

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