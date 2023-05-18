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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا في تكساس

الفنان محمود العسيلي
الفنان محمود العسيلي
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يستعد الفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي في ولاية تكساس الأمريكية غدا الجمعة، ضمن جولته الغنائية لعدد من ولاياتها.

ومن المنتظر أن يقدم عسيلي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وتضم جولة عسيلي في أمريكا كلا من واشنطن، لوس أنجلوس، هيوستن، نيويورك، تكساس.

يذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرا أغنية "الدلوعة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيي، توزيع ومكس وماستر علي فتح الله، وتقول كلماتها:" الدلوعة الدلوعة تدخل أكبر موسوعة عاملين دراسات في دلعها قادرة بضحكة تولّعها نتمنالها الرضى ترضى دي اللي على الرأس مرفوعة..".

محمود العسيلي حفل تكساس