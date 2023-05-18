"النسيج في مصر عبر العصور" ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد.. صور

نظم متحف آثار الوادي الجديد، اليوم الخميس، معرض مؤقت وورشة عمل، حول النسيج في مصر عبر العصور، للمهتمين بالتراث وحضارة الأجداد.

وقال الأثري طارق القلعي مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، إنه جرى على هامش المعرض والذي يأتي في إطار إحتفال المتحف باليوم العالمي للمتاحف، حيث تناول المعرض عرض قطع أثرية لأدوات الغزل عند المصريين القدماء، وكيف أبهروا العالم أجمع في إنتاج النسيج، وكيف كان المصري القديم هو أول من مارس مهنة النسيج.

وأضاف مدير متحف آثار الوادي الجديد، أن ورشة العمل ضمت أبناءنا من سن 7 الى سن 14 سنة، بحضور الفنان المبدع محمد ابوالمجد.

النسيج في مصر عبر العصور ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد (1)

النسيج في مصر عبر العصور ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد (2)

النسيج في مصر عبر العصور ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد (3)

النسيج في مصر عبر العصور ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد (4)

النسيج في مصر عبر العصور ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد (5)

النسيج في مصر عبر العصور ورشة عمل بمتحف آثار الوادي الجديد (6)