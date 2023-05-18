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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أبرزهم موسى وبطيخ.. إدراج 57 إخوانيًا وشركتين تابعتين للجماعة بقوائم الإرهاب

ارشيفية
ارشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار محكمة جنايات القاهرة في طلب الإدراج رقم 3 لسنة ٢٠٢٣ قرارات إدراج كيانات إرهابية فى شأن القضية رقم ۸۲۸ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا.

وقررت المحكمة إدراج شركة أبيتو للبرمجيات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وشركة جرائد للاستيراد محمد محمد أبو علي، الكائنة بمنطقة شبرا بابل أمام صهاريج المياه مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، علي قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما قررت إدراج 57 شخصا علي قوائم الإرهابيين، أبرزهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وعلي السيد أحمد محمد بطيخ ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب .

أبرزهم يحيي موسي وبطيخ الجنايات تدرج الإخوان الارهاب