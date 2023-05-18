الحوار الوطني.. حزب المستقلين الجدد يقترح إنشاء الهيئة العليا للحفاظ على الهوية الوطنية

تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، باقتراح خلال جلسة مناقشة الهوية الوطنية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، اليوم الخميس، يتضمن إنشاء هيئة عليا للحفاظ علي الهوية المصرية.

واستعرض الحزب رؤيته خلال الجلسة النقاشية، موضحا أن الهوية الوطنية هي حجر أساس لتقدم الدول، مشددا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمق الهوية الوطنية لدي كل مواطن مصري كأساس من أسس التنمية المستدامة وبالتالي التأكيد علي تأصيل مكونات الهوية ومعناها.

اقترح الحزب إنشاء الهيئة الوطنية للمحافظة علي الهوية المصرية بحيث تكون ذات استقلالية و تعمل علي المحاور الآتية:

1. المحور التشريعي، حيث يكون لها الحق في تقديم مشرعات قوانين من شأنها الحفاظ علي التراث والتاريخ المصري سواء القديم أو الحديث والقدرة علي وضع ضوابط للحفاظ علي الهوية في الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، وكذا تقديم اقتراحات خاصة بالمحتوي التعليمي في كافة مراحل التعليم بما يضمن تعميق الهوية عند النشء وتعميق مبدأ المواطنة بكل مفاهيمة في ظل القواعد والضوابط التي كفلها دستور ٢٠١٤.

2. المحور التنفيذى، حيث يكون لها صلاحية تقديم رؤي تنفيذية للحكومة وتقوم علي متابعتها لتعميق كافه أوجه المحافظة علي الهوية المصرية والحفاظ علي الرموز الوطنية والتاريخ والتراث والايدلوجية والحفاظ علي مدنية الدولة.

3. أن تكون ذات مسؤلية في وضع سياسات تصدير صورة صحيحة للهوية المصرية للخارج .

ورأى الحزب في رؤيته، أن إنشاء هذه الهيئة أصبح واجبا للحفاظ على الوطن ووحدته، في ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد وتستهدف ضرب وتشويه هويتها بمختلف الوسائل.