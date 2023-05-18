السكة الحديد: تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على الوجه القبلى

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه إستمراراً لعمليات التحديث والتطوير التى تقوم بها الهيئة على خطوط السكة الحديد والتى من شأنها تعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب ، ونظراً لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / السد العالى قررت الهيئة القيام بإمتداد مسير وتعديل مواعيد وإيقاف تشغيل وتعديل تركيب بعض القطارات على خط الوجه القبلى وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 كالآتى:

- إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم إمتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / نـجع حمادى إلى محطة الأقصر بدلاً من إنتهاءه بمحطة نـجع حمادي طبقاً للجدول المرفق.

- إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم قيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نـجع حمادي طبقاً للجدول المرفق.

- يترتب على ما سبق تعديل جدول قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان طبقاً للجدول المرفق.

- إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 تقرر امتداد مسير قطار 1006 / 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / سوهاج والعكس إلى محطة نـجع حمادى بدلاً من انتهاءه بمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة.

- إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم امتداد مسير قطارى 704 / 703 ركاب مغاغة / سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلاً من إنتهاءه بمحطة سوهاج طبقاً للجدول المرفق.

- كما يتم إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 / 5 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطارى 3500 / 3501 ثالثة مكيفة المنيا / سوهاج والعكس بشكل مؤقت والبديل قطارى 3006/3007.

- اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف القاهرة / سوهاج بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 990 بالمحطات ( العياط – ببا – الفشن ) بالإضافة إلى جدوله الحالى كخدمة بديلة طبقاً للجدول المرفق مع زيادة تركيبه.

- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف سوهاج / القاهرة بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 971 بالمحطات ( المراغة – سمالوط – مطاى – بنى مزار)، بالإضافة إلى جدوله الحالى كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه.

- كما يتم إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف القاهرة / سوهاج ليتكون من [ 3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة]، وإعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 971 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى 971 / 990.

- إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف القاهرة / الأقصر ليتكون من [ 4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة ] بنفس جدوله الحالى ، وإعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 987 مكيف الأقصر / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالى وذلك لإستيعاب ركاب قطارى 970 / 991 والذى تم إيقافهم بشكل مؤقت.

والهيئة دائمًا لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.