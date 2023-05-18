محافظ الشرقية يهنئ اللاعبة ريحاب أحمد رضوان لحصولها على ذهبية الجمهورية لرفع الأثقال

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحصولها على الميدالية الذهبية في بطوله الجمهورية لرفع الاثقال البارا لمبي والتي أقيمت في الفترة من 12 حتى 15 مايو الجاري بصاله 4 بإستاد القاهرة الدولي وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 125 كجم ضمن منافسات وزن 50 كجم ، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

ويذكر أن البطلة ريحاب أحمد رضوان مصنفه بطلة العالم ثلاث مرات في 2017 و2019، 2021 وكانت قد حصدت فضية ريو 2016 وفضيه طوكيو 2020 كما انها حطمت الرقم القياسي البارا لمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم ببارالمبياد طوكيو 2020 بالإضافة الى البطولات المحلية والقارية.

اللاعبة ريحاب أحمد رضوان

photo_1_2023-05-18_12-47-11