الحوار الوطني| يوسف القعيد: الهوية الوطنية في مأزق حقيقي.. ووجود "الأمية" عار

أكد الكاتب والروائى يوسف القعيد، أن هناك مأزق تعانيه الهوية المصرية وخاصة بين أهالي القرى، محذرا من مشكلات الأمية، التي يعتبر وجودها عار على الجميع.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إن هناك مأزق أساسي في فكرة الهوية لدى المواطن الذي يعاني الأمية وخاصة من ناحية وانتماءه للهوية واعتزازه بها.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.