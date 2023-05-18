الكشف على 1646 بقوافل "حياة كريمة" بجنوب سيناء.. صور

قال الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بجنوب سيناء، إنه خلال القوافل التي جرى عقدها خلال شهر مايو بمدن المحافظة ، وبلغ عددها 6 قوافل جرى توقيع الكشف على 597 مواطنا بالقافلتين التي جرى عقدهم بوديان تال وغرندل والمركز الطبى بأبو زنيمة كما جرى تحويل 14 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال الخدمة وبالقافلة الطبية بوادي فيران بابورديس جرى الكشف على 260 مواطنا وجرى تحويل 8 مرضى لأقرب مستشفى ، وبالقافلتين التي جرى عقدهما بوديان الطرفة وسعال قد جرى الكشف على 611 مواطن وتحويل 15 مريض لاستكمال الخدمة بأقرب مستشفة ، وبالقافلة الطبية بوديان ميعر وابو حجاب بطور سيناء جرى الكشف على 178 مريض وتحويل 10 مرضى لاقرب مستشفى.

وأشار مدير القوافل العلاجية إلى أن تلك القوافل قد ضمت التخصصات الآتية : الباطنة ، والجراحة ، والأطفال ، والجلدية ،النساء والولادة، الأنف والاذن ، والأسنان و تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي تستهدف وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً للمحافظة وتنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة.

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