رئيس وزراء لبنان يصل إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية الـ32

وصل رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتى، إلى جدة، اليوم الخميس، للمشاركة فى القمة العربية الـ 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أنه كان في استقبال ميقاتي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.