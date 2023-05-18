عضو "صناعة الشيوخ" يشيد بقرار المالية بتعديل أحكام لائحة القيمة المضافة لدعم القطاع الصناعي

أشاد النائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج، وذلك فى استجابة فورية للمجتمع الصناعي.

واضاف ابوحجازي في بيان له اليوم ان مثل هذه القرارات تصب في المصلحة العامه وتحفذ من زيادة فرص الاستثمار الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمربها العالم خاصتا وان مصر تدعم بكل قوة خلال الوقت الراهن كافه المصنعين وصغار المستثمرين وتلك القرارات تتيح فرص اكثر لهم من أجل دعم الصناعة .

واشار ابوحجازي الى ان الغاء شرط إلزام تقديم ضمانات اصول المنشأت والتامين النقدي جاء تسهيلا وتيسيرا علي كافه المصنعين والمستوردين ومن صالحة ان يحقق انخفاض تدريجي لاغلب السلع المنتجة محليا خاصتا لما تم من تسهيلات لخطوط الإنتاج الواردة من الخارج والتي تدخل في العديد من الصناعات في كافة المشاريع الانتاجية .

جاء ذلك بعد صدور قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج، وذلك فى استجابة فورية للمجتمع الصناعي.

تضمن القرار إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدي» أو خطاب الضمان البنكي للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ ٥٪ على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي أو تأدية خدمة، والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه في حالة استحقاقه والضريبة الإضافية.