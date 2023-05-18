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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني| ممثل "الدستور": نأمل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا فكر أو سياسة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال وليد العماري ممثل حزب الدستور بجلسة مناقشة الهوية بالحوار الوطني، نأمل قبل انتهاء فعاليات الحوار الوطني ان يتم الإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا فكر أو سياسة حتى نحدث فارق.

وأكد أن الهوية الوطنية المصرية هوية متراكمة وامتداد لما قبله، والتنوع الفريد في الحضارة المصرية أوجد تراكم حضاري متنوع ومتميز في الشخصية المصرية.

واشار إلى التنوع في الهوية ووجود تراث نوبي وامازيغي وساحلي يستطيع أن يحقق جسور تواصل وامان للامن القومي المصري.

واقترح تدشين مشروع قومي يقوم على نشر الوعي بين مكونات الشعب المصري بالحضارة المصرية القديمة بما يقضي على انتحال الحضارة ونسبتها لغير أبناء الشعب المصري.

كما اقترح استراتيجية منظمة لاستغلال نقاط القوى الناعمة المصرية كالازهر والكنيسة في دعم الهوية الوطنية.

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