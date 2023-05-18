مراقبون سياسيون يستخدمون "chatGpt" لكتابة الخطابات.. تعرف على التفاصيل

لم تكتف تقنية "شات جي بي تي" بأن تحل محل المعلمين والموظفين بل تقترب من عالم السياسة وبقوة، وقد تنخرط في تشكيل حملات انتخابية يصعب تحديد مصدرها.

ففي اليابان، شهد البرلمان استجواب رئيس وزراء البلاد من أسئلة اقترحها أداة "شات جي بي تي".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ سخرت الأمينة العامة للاتحاد العمالي في فرنسا من خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون عن قانون التقاعد المبكر وقالت إنه من تأليف “شات جي بي تي”



وأكدت تقارير أن الروبوت الأمريكي ليس مصمما بالأساس لكتابة النصوص والقرارات السياسية، لأنه يستجيب بأكثر الكلمات منطقية عند تلقي طلبٍ ما، فيمكنه اعتماد موقف ما أو عكسه، وكثير من الأحيان سيغير أجوبته.

ولا يستبعد مراقبون محاولة السياسيين اغتنام الإمكانيات التي توفرها روبوت المحادثة شات جي بي تي، في تسيير بعض المهام وفي هذا الإطار، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات أحمد الشيخ:



• دور تشات جي بي تي محدود جدا في السياسية، وغير قادر على الإلمام بكل المعلومات والمتغيرات على الصعيد السياسي.

• أنظمة الدردشة موجهة سياسيا وتدعم الأنظمة السياسية التي تقف وراءها.

• هناك الكثير من الأحزاب والجهات السياسية تحاول تطوير روبوت دردشة خاص بها لنشر أفكارها.



وستبدأت ملامح التغيير في صناعةاد الهواتف الذكية للانتقال إلى مرحلة جديدة كليًا في الأشهر القليلة المقبلة، حيث بدأت ملامح هذا التغيير بالظهور من خلال بعض الأدوات المبهرة التي كشفت عنها شركة غوغل في الأيام القليلة الماضية.

والتغيير المنتظر لا يتعلق بتصميم أو شكل الهاتف، بل هو مرتبط بالقدرات التي سيتمكن الهاتف الذكي من القيام بها اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي ستحوله إلى جهاز سحري قادر على القيام بمهام متطورة.