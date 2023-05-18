إزالة 67 حالة تعد على مساحة 10 آلاف متر مباني و64 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 67 حالة تعدي علي مساحة 10 ألاف و548 متر مباني و64 فدان و8 قيراط بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إسترداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أشار المحافظ الى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 37 حالة تعدي علي مساحة 10 ألاف و548 متر مباني و30 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 64 فدان و8 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 67 حالة تعدي على مساحة 10 ألاف متر مباني و64 فدان بالشرقية

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