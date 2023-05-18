احتفالا بالعيد القومي لدمياط.. محافظ دمياط تدشن المكتبة المتنقلة في عزبة البرج

دشنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، مكتبة مصر العامة المتنقلة وذلك فى فعالية أقيمت اليوم تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة و مرور عامين على افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

وجاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فيما وقد تفقدت المحافظ والسفير الريدى المكتبة التى تم تجهيزها بكافة الانظمة، هذا إلى جانب تزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى، وذلك بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة .

فيما وقد أشادت محافظ دمياط بجهود مكتبات مصر العامة التى تعد منارة ثقافية عظيمة، لها أثر كبير فى نشر العلم والمعرفة بين جميع الفئات و تربية وتوعية النشء، مؤكدة أنه تم وضع خطة لتشغيل المكتبة المتنقلة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز كفرسعد وقرى مراكز المحافظة وأيضًا بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف.

ومن جانبه، أكد السفير الريدى أن دمياط قد شهدت طفرة كبيرة بالمجالات المختلفة حققتها الدكتورة منال عوض على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بتعاونها الدائم مع المكتبة لدعم كافة المبادرات.

وعلى جانب آخر، تفقدت الدكتورة منال عوض المدينة الصديقة للنساء لمتابعة الأنشطة المنفذة بها ، حيث أشادت بالمستوى الذى قدمه المشاركين بها.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم بمكتبها ، صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع ، ووفد المؤسسة حيث رحبت " المحافظ " بتلك الزيارة كما وجهت الشكر إلى مجموعة العربى على حرصها مشاركة المحافظة بالاحتفال بعيدها القومى للعام الثانى على التوالى ، مؤكدة على دورهم البارز بمجال خدمة وتنمية المجتمع ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، أهدت صباح العربى درع المؤسسة إلى الدكتورة منال عوض تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، مشيرة إلى أن محافظ دمياط نموذج مشرف للمرأة المصرية التى حققت نجاحات كبيرة على كافة الاصعدة.