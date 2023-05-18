حبس المتهمين بسرقة السور الحديدى بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الحزئية اليوم الخميس، بحبس أربعة متهمين بسرقة سور حديدى، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة.

وواجهت النيابة المتهمين بمقاطع الفيديو التي تكشف ارتكابهم الواقعه، واقرو بفعلها.



وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً قيام عدد من الأشخاص بسرقة سور حديدى بالمقطم وضبط مرتكبى الواقعة.



تعود الواقعة عقب رصد تداول منشورمدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك"متضمناً قيام شخصان بسرقة سور حديدى بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهم هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنىأمكن تحديد مرتكبى الواقعةوتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من السور الحديدى –الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفو بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.