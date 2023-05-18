جميلة عوض تعود لجمهورها بجلسة تصوير

شاركت الفنانة "جميلة عوض" جمهورها بصورة من أحدث جلساتها التصويرية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ظهرت فيه مرتدية تي شيرت أبيض وقبعة سوداء، وستطلق باقي الجلسة التصويرية على صفحاتها، وفي الجلسة التصويرية تعاونت جميلة مع مجموعة من المميزة سواء في التصوير أو الميك أب أو استايل الملابس، فالتصوير كان للبلوجر المعروفة نوران خليفة التي تعاونت من قبل مع مجموعة من المميزة من الممثلين مثل هنادي مهنى وهدى المقتي ودرة، وستايلست ياسمين قناوي، وميك آب ريهام خليفة.

وكانت جميلة عوض قد تصدّرت سابقاً، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفستان زفاف ملكي، ضمن جلسة تصوير، للمصورة المصرية، عائشة الشبراوي، وحصلت إطلالتها على إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها، وجمال الفستان وأناقته.

وانضمت الفنانة جميلة عوض مؤخرا في اللحظات الأخيرة إلى أبطال فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصري العالمي مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.

وصورت جميلة عوض عدة مشاهد في أحداث الفيلم خلال الأيام الماضية، بمصاحبة أبطال الفيلم حيث جمعت المشاهد كلا من مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، محمود حجازي، وآخرين، حيث صور فريق العمل مشاهد متفرقة خلال الفترة الماضية.

https://www.instagram.com/p/CsJWxFhN1hC/?hl=ar

https://www.instagram.com/p/Co2HxHXNMHF/?hl=ar

https://www.instagram.com/nourankhalifaa/?hl=ar