تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان اليوم بالدوري

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره أسوان، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، على تشكيل الأبيض لمواجهة أسوان، ومن المتوقع أن يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويفتقد الزمالك لجهود ️عمر جابر وعمرو السيسي لأسباب فنية، ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي - وناصر منسي عدم جاهزية، ومحمود حمدي ️الونش وعبدالله جمعة وأحمد فتوح للإصابة، و️يوسف أسامة نبيه تجميد غني بسبب رفض تجديد تعاقده.

وتضم قائمة الأبيض كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.