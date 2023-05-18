9 غيابات للزمالك أمام أسوان بالدوري

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لجهود 9 من لاعيبيه، خلال مواجهة أسوان، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.



ويفتقد الزمالك لجهود ️عمر جابر وعمرو السيسي لأسباب فنية، ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي - وناصر منسي عدم جاهزية، ومحمود حمدي ️الونش وعبدالله جمعة وأحمد فتوح للإصابة، و️يوسف أسامة نبيه تجميد غني بسبب رفض تجديد تعاقده.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.