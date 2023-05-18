الرئيس السوري يتوجه إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

أعلنت الرئاسة السورية في بيان لها إن الرئيس بشار الأسد سيتوجه، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة السعودية لحضور القمة العربية التي تنعقد غدا الجمعة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووجهت السعودية الدعوة للأسد لحضور القمة بعد أن وافقت الدول العربية على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية في أعقاب 12 عاما من تعليقها.

وفي وقت سابق أوردت "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مسؤول سوري رفيع المستوي حضور الرئيس السوري قمة جدة التي تعقد غد الجمعة.

وأكد مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، في تصريحات نشرتها "الشرق الأوسط"، إن "الرئيس السوري سيكون حاضرا في جدة."

وبحسب سوسان، فإن انعقاد القمة العربية في السعودية بمكانتها الكبيرة وثقلها وسياستها المعتدلة أمر بدهي وواضح ولا يمكن الحديث عنه.

وتابع أن الجميع يأمل أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة. وأضاف: "أهمية انعقاد القمة في السعودية أمر لا يمكن الحديث عنه لأنه بدهي وواضح، السعودية بمكانتها الكبيرة وبثقلها وسياستها المعتدلة، يأمل الجميع أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة وسط أجواء من التفاؤل تسيطر على الجميع."