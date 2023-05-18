رئيس الأمانة الفنية: الحوار الوطني يناقش خريطة سياحية جديدة لمصر

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار يناقش خريطة سياحية جديدة لمصر ورؤى الاستثمار السياحي ووسائل التشجيع، حيث جرى طرح مقترحات كثيرة قابلة للتنفيذ.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا لايف»، اليوم الخميس، أن جلسات الحوار الوطني حيوية وفيها نقاش وتكافؤ في الوقت بين الجميع، والروح في المكان مميزة للغاية، مشيرًا إلى أنه استمع بإنصات أيضا إلى جلسة الحماية الاجتماعية التي تعد خطوة من خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، أنّ أي دولة في العالم مكونة من قطاع عام وقطاع خاص بالإضافة إلى القطاع المدني الذي لا يصنف أنه تابع للدولة أو قطاع خاص، وهو أحد أذرع التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر.

وأكد أن القطاع المدني في مصر قوي ويزداد قوة لأنه استطاع أن يكمل نواقصه وينشئ قواعد بيانات، لافتًا إلى أن كل الملفات في المحور الاقتصادي مهمة، ولكن تم البدء بمحور السياحة لأنه يمكن أن يتحقق فيها نتائج سريعة، كما أن مصر بلد سياحي في المقام الأول، ويمكن تحسين أعداد الزائرين في مصر نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وتنوع السياحة فيها.