علاء مرسي ينتهي من تصوير دوره في "التاروت".. وهذه تفاصيل شخصيته

انتهى الفنان علاء مرسي من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، بطولة كلا من سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم لمقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويجسد علاء مرسي شخصية خادم في منزل رجل أعمال يقدم شخصية الفنان عبد العزيز مخيون، والذي يتعرض للإغتصاب على يده في صغرة، حيث يقدم عبد العزيز مخيون شخصية رجل أعمال غير سوى نفسيا، ذو سلوك شاذ في كل أفعاله سواء من الرجال أو النساء.

ويشار إلي أن فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.