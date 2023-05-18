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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بـ 38.1 مليون دولار.. بيع أقدم مخطوطة من الكتاب المقدس العبري في مزاد علني

اقدم مخطوطة من الكتاب
اقدم مخطوطة من الكتاب العبري
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عرضت فضائية “يورو نيوز” ، اليوم الخميس ، فيديو لبيع كتاب يعتقد أنه أقدم وأكمل مخطوطة من الكتاب المقدس العبري مقابل 38.1 مليون دولار أمس الأربعاء في نيويورك، حسبما ذكرت دار المزادات "سوذبيز".

وقالت دار المزادات إن المخطوطة التي تحمل اسم ساسون "تحتوي على جميع أسفار الكتاب المقدس العبري البالغ عددها 24 سفرًا، مفقود منها 12 ورقة فقط، وتسبق أقدم كتاب مقدس عبري كامل تمامًا، مخطوطة لينينجراد، بنحو قرن".

وأضافت سوذبيز أن الكتاب المقدس، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر أصبح أغلى مخطوطة تباع بالمزاد العلني وأغلى قطعة أثرية يهودية دينية تباع في التاريخ.

وبعد حرب مزايدة استمرت أربع دقائق، فازت بالمزاد منظمة أمريكية غير ربحية تعتزم إهداء هذه المخطوطة إلى متحف في تل أبيب، ويرأسها الدبلوماسي الأمريكي السابق ألفريد موزيس.

وقال موزيس: "الكتاب المقدس العبري هو الكتاب الأكثر تأثيراً في التاريخ ويشكل حجر الأساس للحضارة الغربية. ويسعدني معرفة أنه ينتمي إلى الشعب اليهودي".

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